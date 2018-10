Champions League, Manchester United-Juventus: probabili formazioni della gara

Grande serata di Champions quella di oggi, che vedrà scendere in campo Manchester United e Juventus all’Old Trafford. Cristiano Ronaldo ritrova ancora i Red Devils, con i suoi ex tifosi che sono pronti ad organizzare una grande accoglienza per il portoghese, che con questa squadra ha vinto tutto.

Nessun tifoso juventino nel 2008 avrebbe pensato di vedere un Manchester United-Juventus dove Cristiano Ronaldo gioca con i bianconeri, ma il match di questa sera assume un fascino particolare anche per questo motivo. Intanto l’altro ex, ovvero Paul Pogba, proverà a dire la sua, anche se questa sarà sicuramente una buona occasione per i dirigenti per poter scambiare due chiacchiere riguardanti un eventuale ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, Pogba; Rashford, Mata, Martial; Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Mazic (Serbia).

Tv: Sky Sport 1 e Sky Sport 252.