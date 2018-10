Champions League, Real Madrid-Viktoria Plzen: le probabili formazioni del match

La Champions League e tornata, con il Real Madrid che in questo momento non se la passa affatto bene in Liga, motivo per cui bisogna trovare una reazione almeno per quanto riguarda l’Europa, dove i blancos hanno dimostrato di essere i veri specialisti negli ultimi tre anni. Certamente l’assenza di Cristiano Ronaldo in campo e di Zidane in panchina adesso pesano, ma il club ha il compito di non perdere la sua vincente tradizione.

Questo match sarà molto importante per il tecnico Lopetegui, che in questi giorni ha subito tutta la pressione dei media spagnoli per gli ultimi risultati che hanno deluso società e tifosi, ma da questa sera i blancos hanno il compito di dare una svolta.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco; Vazquez, Benzema, Asensio. A disposizione: Navas, Vallejo, Ceballos, Nacho, Vinicius, Llorente, HavelMariano.Allenatore: Lopetegui

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hubnik, Hejda, Limbersky; Hrsovsky, Prochazka; Zeman, Horava, Kovarik; Krmencik. A disposizione: Hruska, Havel, Pernica, Holar, Chory, Reznicek. Allenatore: Vrba