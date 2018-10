Risultati Champions League: sorridono Juve e Roma, vittoria facile per City e Bayern

Grande serata di Champions per Roma e Juventus, che dopo la vittoria di questa sera si trovano in una situazione ottima all’interno dei loro rispettivi gironi. Adesso tocca al Napoli rispondere alla chiamata contro il Psg nella gara di domani a Parigi. Vita facile anche per City e Bayern, con gli inglesi che sbancano 3-0 in casa dello Shakhtar e i tedeschi che vincono con l’AEK Atene. Ecco i risultati della serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

AEK-Bayern 0-2

Young Boys-Valencia 1-1

Ajax-Benfica 1-0

Hoffenheim-Lione 3-3

Manchester United-Juventus 0-1

Real Madrid-Plzen 2-1

Roma-CSKA 3-0

Shakhtar-Manchester City 0-3