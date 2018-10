Chamions League, spettacolo al Parco dei Principi: un pareggio con tanti gol per Psg e Napoli

Una partita letteralmente spettacolare quella andata in scena questa sera al Parco dei Principi tra Psg e Napoli. Per quelle che sono state le azioni totali della gara, gli azzurri avrebbero nettamente meritato di vincere per via della qualità di gioco espressa in campo, non a caso la squadra di Ancelotti è passata in vantaggio per ben 2 volte.

A portare in vantaggio il Napoli è stata la splendida perla di Lorenzo Insigne, che al 29′ ha superato il portiere avversario con uno splendido pallonetto, siglando una vera e propria opera d’arte. Dopo un pò di insistenza i parigini riescono a trovare la via del pareggio con un cross deviato da Mario Rui che si insacca fortunosamente in rete.

Il Napoli non molla e ritrova nuovamente il vantaggio con Dries Mertens, che al 77′ è riuscito a riportare gli azzurri sopra di un gol. Quando il risultato sembrava definitivamente in mano alla squadra di Ancelotti, un super gol di Di Maria ha rimesso nuovamente la situazione in equilibrio proprio nel terzo dei cinque minuti di recupero assegnati, con un sinistro a giro che non ha lasciato scampo alla difesa napoletana.