Champions League, Barcellona-Inter: le formazioni ufficiali del match

Sfida importantissima per il primato del girone

Grande attesa per il big match di questa sera tra Barcellona e Inter, con entrambe le squadre che hanno vinto le prime due partite e che si trovano a quota 6. La vincente si aggiudicherebbe un vantaggio per l’eventuale primo posto del girone, ma essendoci ancora tutte le gare di ritorno quest’ultimo potrebbe essere solo momentaneo.

Ad ogni modo ad entrambe le squadre interessa il primato, che in un modo o nell’altro passa anche dalla sfida del Camp Nou di questa sera, dove l’Inter di Spalletti incontra un Barcellona senza l’infortunato Messi, ma non per questo bisognerà avere delle distrazioni su un campo così difficile.

Formazioni ufficiali

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. All. Valverde

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti