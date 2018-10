Champions League, disfatta Inter: il Barcellona domina al Camp Nou

Una serata da dimenticare per l’Inter di Luciano Spalletti, che esce dal Camp Nou con una sconfitta per 2-0 dove si sono viste delle enormi differenze in campo. I nerazzurri non hanno mai dato l’impressione di poter davvero reagire, motivo per cui i blaugrana hanno avuto vita facile nel gestire il pallone e non lasciare alternative di gioco ai nerazzurri.

Solamente all’inizio del secondo tempo, quando il risultato era ancora sull’1-0, la squadra di Spalletti aveva dato l’impressione di essere rientrata dallo spogliatoio con un piglio diverso, ma questa sera a prevalere √® stata la netta superiorit√† del Barcellona, che √® passata in vantaggio con le reti dell’ex Rafinha al 32′ e di Jordi Alba all’83′.