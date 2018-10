Champions League, Psg-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Azzurri impegnati in un test importantissimo

Una sfida importantissima quella che attende il Napoli questa sera in casa del Psg, che vorrà certamente recuperare il punto di svantaggio nei confronti degli azzurri, che nella gara precedente sono riusciti a superare il Liverpool grazie alla rete di Insigne, arrivata allo scadere.

La squadra di Ancelotti ha il compito di giocare una partita perfetta, altrimenti sarà difficile non uscire con le ossa rotte in casa dei campioni di Francia, ma gli azzurri hanno lamentalità giusta per poter dare la giusta interpretazione alla partita.

Formazioni ufficiali

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. All. Tuchel

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Insigne, Mertens. All. Ancelotti