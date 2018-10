Europa League, disastro Milan: ko interno contro il Betis

Ancora una serata da dimenticare per il Milan, che dopo la pesante sconfitta del derby è costretto nuovamente ad arrendersi contro il Betis Siviglia a San Siro. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Sanabria al 30′, chiudendo la prima frazione di gara sopra di un gol, fino a quando al 55′ non è arrivato il raddoppio di Lo Celso al 55′.

Proprio quando la partita sembrava chiusa il Milan riesce ad accorciare le distanze con una rete di Cutrone all’83′, ma ciò non basta ai rossoneri per evitare un ulteriore sconfitta in questa stagione. Adesso per Gattuso la situazione è molto più complicata, tanto che in questi giorni c’è la possibilità di assistere ad un possibile colpo di scena sulla panchina rossonera, con la società che potrebbe avere in mano qualche asso nella manica.