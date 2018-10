Lazio, Acerbi si complimenta con i suoi: “Siamo scesi in campo per vincere”

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha commentato a caldo ai microfoni di Lazio Style Channel la vittoria per 3-1 in casa del Marsiglia: “Sapevamo che erano una squadra forte, ma volevamo vincere a tutti i costi e credo che alla fine abbiamo meritato di portare a casa i tre punti, anche se avremmo voluto fare di più nel primo tempo. Sapevamo che oggi sarebbe servita tranquillità e compattezza per prendere i tre punti, poi ci abbiamo messo anche tanta qualità e avremmo pure potuto segnare il quarto gol. Siamo scesi in campo a muso duro per prenderci questa vittoria. – continua Acerbi come riporta Lalaziosiamonoi.met -La sfida di lunedì? L’inter lotta per le prime posizione, abbiamo un punto di svantaggio rispetto a loro, ma se ci mettiamo la stessa forza di stasera possiamo vincerla”.