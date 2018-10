Lazio, Simone Inzaghi felice per la vittoria: “Abbiamo meritato l’impresa”

A Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Marsiglia, parla l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi: “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato fin da subito bene la gara. L’unico rammarico è far concluso la prima parte di gara con un solo gol di vantaggio. Non ci siamo disuniti, abbiamo continuato attaccato. Volevamo l’impresa al Velodrome e ci siamo riusciti. Il ritorno, tra 15 giorni a Roma, contro il Marsiglia, sarà decisivo per il passagio del tuirno. Ai miei ragazzi ho poco da dire. Ne abbiamo vinto 6 su 8 in campionato, 2 su 3 in Serie A. Caicedo? L’ho tenuto, è andata bene, sono contento, così come Wallace, molto contento di lui. Lucas Leiva? Una contrattura. Caicedo era affaticato, non dovrebbero esserci problemi”.