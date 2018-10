L'ex tecnico giallorosso esprime tutto il suo rammarico per la sconfitta europea

A Sky Sport, dopo la gara persa contro la Lazio, parla l’allenatore del Marsiglia, Rudi Garcia: “Troppa Lazio, poco Marsiglia. Biancocelesti troppo più forti. Hanno segnato subito e per noi è andata sempre peggio. Ora dobbiamo vincere all’Olimpico anche non sarà facile. La matematica ancora non ci condanna”.