Milan, Donadoni miglior candidato nel caso in cui Gattuso venga esonerato

Non sembrerebbe essere un periodo facile per il Milan, che dopo la pesante sconfitta del derby sta attraversando un periodo molto particolare e ricco di polemiche, dove la posizione di Gennaro Gattuso è stata più volte messa in discussione. Il tecnico rossonero ha riconosciuto che la situazione non è delle migliori, ma è ancora determinato per cercare di trovare un rimedio già da questa sera in Europa League.

Le ultime indiscrezioni vedrebbero Roberto Donadoni come miglior profilo secondo la società rossonera per sostituire Gattuso, ma al momento non vi è nessuna ufficialità sulla faccenda, con l’attuale allenatore che al momento dovrebbe continuare a sedere sulla sua panchina.