Napoli, Ancelotti e l’ironia post Psg: “Bella partita ma se Di Maria tirava fuori era meglio”

Un grande Napoli quello che abbiamo avuto modo di vedere nella serata di ieri, con Ancelotti che ha saputo proseguire bene il lavoro fatto da Sarri, aggiungendo dei fondamentali tecnici in più e rendendo la squadra veramente forte anche a livello europeo. Non a caso ieri gli azzurri sono passati in vantaggio per ben due volte in casa del Psg.

I francesi sono stati bravi e fortunati nel trovare il pareggio prima con un autogol di Mario Rui, autore di una buona gara e sfortunato nella deviazione e successivamente con un capolavoro di Di Maria. Ancelotti si è comunque rivelato soddisfatto nel post gara, facendo i complimenti ai suoi: “C’è soddisfazione perché abbiamo quasi vinto, ma anche un po’ di rammarico per non aver portato a casa i 3 punti. Il gol di Di Maria non macchia la bella partita fatta, che sarà uno stimolo per il ritorno da giocare in casa”. Sempre sul gol del suo ex giocatore ai tempi del Real Madrid, Ancelotti riesce anche ad essere ironico: “Sono molto grato a lui per quello che abbiamo fatto al Real, ma se stasera avesse tirato fuori, sarebbe stato meglio”.