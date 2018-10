Aspettando Barcellona-Real Madrid: i quotidiani spagnoli puntano su Suarez

Manca ormai poco al grande classico spagnolo tra Barcellona e Real Madrid, che scenderanno in campo ancora una volta uno contro l’altro. Secondo i pronostici i blaugrana sarebbero favoriti, poiché i blancos non vengono da uno dei loro migliori momenti, ma sappiamo tutti che questa resta sempre una partita a parte indipendentemente dalla situazione delle due squadre.

I quotidiani spagnoli sono convinti che Luis Suarez sia l’uomo che ha la possibilità di fare la differenza in questo match, non a caso i maggiori titoli quest’oggi sono stati dedicati a lui, che con il Real su 10 incontri ha realizzato ben 6 reti. “Mundo Deportivo” ha messo in prima pagina la foto del giocatore con il titolo “L’altro incubo”, riferendosi proprio ai dati statistici del giocatore in questo particolare confronto. Suarez appare anche nella prima di Sport e il titolo: “Affamati”.