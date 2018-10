Risultati Bundesliga: Il Bayern vince a Magonza, pareggio in casa per il Dortmund

Giornata e emozionante di Bundesliga, con il Bayern Monaco che rosicchia due punti al Borussia Dortmund grazie alla vittoria esterna in casa del Magonza per 2-1. Le reti decisive sono state di Goretzka e Alcantara, che hanno permesso ai bavaresi di guadagnare tre unti fondamentali per la classifica.

Il Borussia invece ha pareggiato in casa 2-2 con l’Hertha Berlino, perdendo due punti importanti proprio nei confronti del Bayern, che adesso si trova solamente a -2 in classifica, con una Bundesliga che da qui al termine prevede grande spettacolo.

RISULTATI BUNDESLIGA

Dortmund-Hertha 2-2

Dusseldorf-Wolfsburg 0-3

Hannover-Augusta 1-2

Magonza-Bayern 1-2

Hoffenheim-Stoccarda 4-0