Risultati Serie B: Cittadella trionfa in casa del Pescara, bene anche Verona e Benevento

Un campionato molto combattuto quello della Serie B, basterebbe vedere che la squadra prima in classifica, ovvero il Pescara, quest’oggi √® stato battuto in casa dal Cittadella, con Verona e Benevento che hanno avuto la possibilit√† di approfittare di tale passo falso per rosicchiare due punti in classifica.

Adesso le prime tre squadre sono tutte distanziate di un punto tra di loro, con il Pescara che si trova a quota 18, seguito da Verona a 17 punti e Cittadella a 16. Un campionato che conferma di essere spesso e volentieri molto equilibrato. Ecco i risultati completi della giornata odierna.

RISULTATI SERIE B

Benevento-Cremonese 2-1

Brescia-Cosenza 1-0

Foggia-Lecce 2-2

Livorno-Ascoli 1-0

Padova-Spezia 0-0

Pescara-Cittadella 0-1

Verona-Perugia 2-1