Roma, De Rossi pensa al rinnovo e ad un eventuale futuro da allenatore

Daniele De Rossi ha avuto un recente incontro con la società giallorossa per trattare un eventuale rinnovo a fine stagione. Il centrocampista al termine di quest’annata dovrà valutare le sue condizioni fisiche e sarà libero di decidere se rinnovare ancora un altro anno per perseguire nuove sfide e obiettivi.

Tuttavia in quest’incontro non si è parlato solamente di questo, ma anche dell’eventuale post carriera di De Rossi, che più volte ha ribadito di voler fare l’allenatore, motivo per cui il giocatore della Roma e della Nazionale potrebbe cominciare subito con una panchina del settore giovanile o, ipotesi difficilmente realizzabile nell’immediato, potrebbe affiancare Di Francesco in prima squadra. Intanto il primo obiettivo del capitano giallorosso è ancora quello di dare il massimo in campo.