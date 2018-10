Serie A, la Juventus espugna Empoli e prosegue la sua striscia di risultati utili: ancora decisivo CR7

Ancora una vittoria per la Juventus che consolida sempre di più il suo primato in classifica grazie ad una splendida doppietta di Cristiano Ronaldo, che prima trasforma un rigore al 54′ e successivamente decide di chiudere la gara raddoppiando al 70′. Portoghese che sta dimostrando di essere sempre in ottima forma e ad alti livelli.

Splendido anche l’atteggiamento della squadra che nonostante sia passata inizialmente in svantaggio al 28′ con la rete di Caputo, riesce a ribaltare il risultato vincendo fuori casa per 2-1 e porta anche in cascina altri 3 punti preziosissimi per quanto riguarda la corsa Scudetto. Adesso Allegri può sorridere e può continuare ad osservare le altre squadre dall’alto.