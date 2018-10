Dramma Leicester, Puel parla della morte del Presidente: “Io sto bene, tragedia per il club”

Mondo del calcio in lutto per questa tragica scomparsa

Sono ore di lutto e disperazione a Leicester dopo che l’aereo che trasportava il presidente del club inglese si è schiantato nei pressi dello stadio. Il tecnico delle Foxes però, Claude Puel ai microfoni di France Info ha voluto rassicurare tutti spendendo parole di vicinanza alla famiglia delle vittime: “È una tragedia per il club. Penso molto alle vittime e alle loro famiglie e ho voluto rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati per me. Sono terribilmente triste ma sto bene”.