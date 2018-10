Ligue 1, Psg trionfa a Marsiglia: Mbappè protagonista della serata

Il Psg ottiene una nuova vittoria in Ligue 1, fortificando ulteriormente il suo primato nei confronti delle inseguitrici. Giocare in casa del Marsiglia e uscire vincitori non era comunque facile, ma la rete di Mbappè ha spianato la strada ai parigini verso altri 3 punti fondamentali, con Draxler che sul finale ha raddoppiato, fissando il risultato sul 2-0.

Il campione del mondo si sta rivelando la vera arma in più del Psg, del resto si tratta del miglior giovane in circolazione e il campo ha confermato ancora una volta questa tesi. Il Napoli nonostante la splendida prestazione in casa dei parigini ha il dovere di ripetersi anche in casa al San Paolo, poiché con questo Mbappè il quoziente di attenzione non deve assolutamente abbassarsi.