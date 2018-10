Man United, Mourinho: “Martial sta migliorando, davvero felice per lui”

Dopo il meraviglioso gol segnato da Anthony Martial contro l’Everton, José Mourinho ha speso solo grandi elogi per il giocatore francese: “Ha le stesse doti naturali che aveva uno o due anni fa, ma sta migliorando il modo in cui pensa il calcio e il suo ruolo nella squadra, sono contento dei ragazzi che stanno migliorando. Sono stati periodi difficili per loro e per me perché voglio di più da loro ma sono davvero felice con Anthony. Per quanto riguarda il mio approccio con i miei giovani giocatori, è così che sono. Alla fine, hai i frutti di quel duro lavoro se non si arrendono e non hanno un entourage che supporti le loro debolezze. Ora Martial sta diventando un giocatore migliore”.