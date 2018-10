Manchester United, Pogba felice per la vittoria: “Fortunato sul rigore, contano i tre punti”

Vittoria importante conquistata dal Manchester United che ha battuto 2-1 l’Everton all’Old Trafford. Tra i marcatori c’è anche Paul Pogba che ha ribattuto un calcio di rigore dopo la parata iniziale di Pickford. Il francese dopo la gara ha detto: “Dovevamo vincere, avevamo bisogno di punti dopo l’ultima partita contro il Chelsea, avremmo dovuto vincere questa partita, abbiamo perso due punti, oggi dovevamo vincere, abbiamo bisogno di risalire la classifica. Il rigore? Sono stato fortunato, l’importante è che è entrato e ho segnato il gol, buono per me e per la squadra. Dopo abbiamo continuato a spingere e abbiamo avuto altre occasioni, la cosa più importante è stata la vittoria”.