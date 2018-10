Risultati Premier League, trionfano Chelsea e Manchester United: Arsenal fermato dal Crystal Palace

Blues e Red Devils protagonisti in questa domenica di Premier

Giornata emozionante di Premier League con il Chelsea che trionfa con un netto 4-0 ai danni del Burnley. I blues stanno mettendo in campo delle grandi prestazioni da quando Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore. Vince anche il Manchester United con il risultato di 2-1 contro l’Everton, con Pogba e Martial che sono stati gli uomini decisivi della gara. Fermato invece l’Arsenal in casa del Crystal Palace, che riesce a strappare un pareggio per 2-2 sui Gunners.

RISULTATI PREMIER LEAGUE

Burley-Chelsea 0-4

Crystal Palace-Arsenal 2-2

Manchester United-Everton 2-1