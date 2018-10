Roma, Juan Jesus al 45′: “Dura con questo Napoli, continuiamo così

La Roma è in vantaggio sul campo del Napoli grazie alla rete di El Shaarawy in apertura. All’intervallo Juan Jesus, difensore giallorosso, è intervenuto al microfono di Sky Sport: “E’ dura contro questo Napoli. Dobbiamo continuare così, sistemare un paio di cose. E’ una partita difficile, bisogna tenere la concentrazione al massimo. De Rossi out? E’ il nostro leader, ma noi siamo un gruppo e noi dobbiamo continuare così”.