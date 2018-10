Serie A, Milan trionfa sulla Sampdoria grazie a Cutrone, Higuain e Suso

Il Milan torna finalmente a vincere dopo due gare che hanno portato diverse pressioni sul ruolo di Gennaro Gattuso come allenatore. Rossoneri che possono respirare e allentare la pressione grazie alla vittoria di oggi sulla Sampdoria per 3-2, con un match che è stato molto combattuto fino alla fine.

A portare in vantaggio i rossoneri è stato Cutrone al 17′, ma solo quattro minuti dopo i blucerchiati riescono a trovare la via del pareggio con Saponara. La Samp per un attimo riesce anche a passare in vantaggio con Quagliarella, che al 31′ aveva messo in seri guai la squadra di Gattuso.

Per fortuna dei rossoneri Higuain è riuscito successivamente a portare la gara sul 2-2 al 36′, ma proprio quando l’esito dell’incontro sembrava dovesse essere un pareggio, Suso riesce ad infilare il pallone del definitivo 3-2 e salva momentaneamente la posizione del tecnico rossonero.