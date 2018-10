Lazio-Inter, ipotesi di eventuale rinvio: a breve l’ufficialità

Ipotesi di rinvio di 24 ore della gara tra Lazio e Inter in programma per questa sera alle 20.30. Secondo quanto riportato da Corriere.it la Lega Calcio sta valutando questa ipotesi e l’ordine potrebbe arrivare direttamente dalla Prefettura per motivi di ordine e sicurezza. Due le motivazioni principali: i danni gravi provocati dal vento forte che sta spazzando Roma con raffiche anche a 100 chilometri all’ora in alcuni punti anche attorno allo stadio e la disponibilità di personale delle forze dell’ordine in caso di emergenza nelle prossime ore in tutta la città che altrimenti sarebbe impegnato per la sicurezza all’Olimpico.