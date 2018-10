Cavani conquista il Golden Foot: “Ritorno al Napoli? Sono rumors che fanno piacere”

Edinson Cavani, vincitore del Golden Foot 2018 a Montecarlo, ha parlato così dal palco dell’evento: “Futuro al Napoli? In questi anni di carriera, ho capito che si parla tanto. Mi fa tanto piacere essere qui, mi emoziono tra così tante leggende. Sono davvero orgoglioso di essere qui, il mercato lo lasciamo da parte. I rumors? Fanno piacere, ma il mercato è così. Difficoltà in Champions? Succede quando hai nel girone Liverpool e Napoli. Andremo a Napoli per giocarcela, come loro. L’accoglienza a Napoli? Spero in modo positivo, rivedrò tanti amici. Sarà bello tornare a giocare lì. Mbappé? È più veloce di Bolt. Neymar vuole andare via? Non so (ride, ndr)”.