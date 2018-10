Clamorosa eliminazione per la squadra allenata da Van Bommel

PSV Eindhoven clamorosamente eliminato in Coppa d’Olanda, in casa e contro una squadra di seconda divisione. La squadra di Mark van Bommel cade dopo i tempi supplementari contro il Waalwijk: 2-3. Risultato storico, considerato che il PSV in Eredivisie ha fin qui vinto tutte le 10 partite giocate.