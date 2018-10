Glasgow Rangers, Gerrard preoccupato per il suo ruolo da allenatore dopo le ultime uscite con il club

Dall’inizio importante al ko contro l’Aberdeen in Betfred Cup che mette la panchina di Steven Gerrard a rischio. Lo scrive il Mirror: il tecnico si è preso la responsabilità del momento dei suoi Glasgow Rangers. La classifica, comunque, racconta che sono per adesso arrivati solo due ko in Scottish Premiership e che i Gers sono ancora in corsa in Europa League. Però Gerrard ha ammesso che accetterebbe di essere presto messo in discussione se dovesse perdere altre gare delicate