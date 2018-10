Inter-Skriniar: a dividere il rinnovo ci sono altri 500 mila euro

L’Inter continua a trattare con Milan Skriniar per il rinnovo del contratto. L’attuale accordo scade nel 2022 e per questo i nerazzurri non hanno fretta ma il difensore, che guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, vorrebbe raddoppiare il suo ingaggio, portandolo a 3. L’offerta è invece ferma a 2,5 e per questo la firma non è ancora arrivata, nonostante ci sia la volontà comune di andare avanti insieme. A riportarlo è il QS.