Juventus e Inter, incroci di mercato: entrambe interessate a Chiesa, Martial e Piatek

Chiesa, ma non solo. Potrebbero esserci più incroci di mercato in estate tra Inter e Juventus. Secondo Tuttosport, infatti, i due club hanno sul taccuino parecchi profili in comune. Ad esempio, piace a entrambi Anthony Martial, in scadenza con lo United. Il giocatore sta riprendendo quota nelle gerarchie di José Mourinho, ma è destinato a rimanere a rischio finché non si troverà l’accordo sull’opzione di rinnovo annuale che il club può ancora esercitare. Il derby d’Italia, poi, si rinnoverà anche sul polacco Krzysztof Piatek. Sull’attaccante c’è l’ombra di Napoli, Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco, ma Juve e Inter non staranno a guardare.