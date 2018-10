Real Madrid, una delle scelte più importanti di Solari è quella tra Courtois e Navas

Tra le scelte più delicate che dovrà fare adesso Santiago Solari, scrive AS, c’è quella relativa al portiere. Un titolare o ancora alternanza? L’arrivo di Thibaut Courtois dal Chelsea pareva aver fugato i dubbi ma per adesso si è alternato con Keylor Navas. 20 gol subiti in 14 gare sono il segno di una scelta sbagliata, finora, da Julen Lopetegui per il Real Madrid.