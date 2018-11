Champions League, Napoli e Psg pareggiano anche al San Paolo: il rigore di Insigne mette al riparo gli azzurri

Un pareggio sofferto per il Napoli quello di questa sera, con il Psg che si è presentato all’ombra del Vesuvio per fare la partita e portarla a casa, non a caso i francesi erano riusciti momentaneamente a portarsi in vantaggio con Bernat proprio al termine dei primi 45 minuti.

La rete è arrivata con un grande assist di Kilian Mbappè che in queste ultime partite sta vivendo un momento di grande forma. A salvare gli azzurri è stato un rigore concesso al 63‘, con Insigne che non si lascia ipnotizzare da Buffon, infilando il pallone in rete e rimettendo la situazione in parità.