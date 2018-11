Champions League, pareggio a San Siro tra Inter e Barcellona: Icardi salva i nerazzurri sul finale

Un pareggio per 1-1 quello a San Siro tra Inter e Barcellona, con i nerazzurri che proprio nel finale di gara erano andati sotto con la rete di Malcom. Dopo la batosta al Camp Nou i nerazzurri hanno avuto più determinazione nel non voler terminare un altra gara senza guadagnare punti.

Proprio quando il match sembrava dovesse terminare con uno 0-0, il Barcellona si è portato in vantaggio, ma Icardi ha risolto la situazione dei nerazzurri, riuscendo a trovare la via del gol all’87′. Adesso i blaugrana si trovano ancora in testa al girone a quota 10 punti, con i nerazzurri secondi a quota 7, mentre al terzo posto troviamo il Tottenham che quest’oggi ha superato il Psv.