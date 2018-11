Juventus, Cristiano Ronaldo: “Il Manchester non ha fatto nulla. Passeremo il turno come primi del girone”

Le parole di Cristiano Ronaldo a Sky Sport dopo la sconfitta della Juventus contro il Manchester United per 1-2:

In Champions non si può mai dire la parola fine…

“Sì la Champions è speciale, non ti puoi mai rilassare, può succedere di tutto. Abbiamo dominato la partita, abbiamo avuto più occasioni e potevamo chiuderla. Il Manchester non ha fatto niente per meritare la vittoria, non è stata fortuna perchè questa si cerca. È stato solo un nostro regalo. Non è bello perdere, mai, ma firse questo è forse il momento migliore per subire una sconfitta. Dobbiamo alzare la testa, siamo primi nel girone e sono sicuro che ci qualificheremo come primi”.