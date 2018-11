Europa League, i risultati dei primi 45 minuti: sbancano Olympiakos e Salisburgo

Olympiacos e Salisburgo a valanga al termine dei primi 45′. I greci, inseriti nel gruppo del Milan (sotto di una rete a Siviglia), stanno vincendo 4-0 contro il Dudelange e al momento superano in classifica i rossoneri. Poker anche per gli austriaci, con tripletta di uno scatenato Minamino. Arsenal bloccato in casa dallo Sporting, Lipsia in svantaggio a Glasgow contro il Celtic.

Arsenal-Sporting Lisbona 0-0

Betis Siviglia-Milan 1-0: 12′ Lo Celso

Bordeaux-Zenit San Pietroburgo 1-0: 35′ Kamiano (rig.)

Celtic-Lipsia 1-0: 11′ Tierney

Dinamo Zagabria-Trnava 2-0: 22′ Gojak, 36′ Kadlec (aut.)

Bayer Leverkusen-Zurigo 0-0

Ludogorets-AEK Larnaca 0-0

Olympiacos-Dudelange 4-0: 6′ Torosidis, 15′ e 36′ Fortounis, 26′ Christodoulopoulos

Rosenborg-Salisburgo 0-4: 6′, 20′ e 45′ Minamino, 37′ Gulbrandsen

Slavia Praga-Copenaghen 0-0

Vorskla-Qarabag 0-1: 13′ Abdullayev