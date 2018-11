Inter, i grandi progetti di Steven Zhang: “Impegnati nei mercati globali”

“L’Inter continuerà a impegnarsi sui mercati globali”. Il neopresidente del club nerazzurro, Steven Zhang, allarga gli orizzonti della società milanese in termini commerciali, guardando verso l’Asia. Intervenuto a margine della visita al China International Import Expo di Shanghai, dove l’Inter è presente con uno stand dedicato, il figlio di Zhang Jindong ha sottolineato il ruolo della società in Cina. “L’Inter è una squadra di calcio, ma l’Inter non è solo un club, non è solo calcio – prosegue Zhang -. È ancora più importante il suo ruolo di ponte e di canale di comunicazione tra Cina, Italia ed Europa, verso i tifosi e i consumatori di tutto il mondo. Anche Suning crede molto nel suo impegno tramite Inter per supportare lo sviluppo del calcio in Cina”. Parole a cui fa eco anche Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro anche lui presente a Shanghai: “Sicuramente l’Inter in futuro avrà un ruolo sempre più importante nelle relazioni tra Cina ed Europa”.