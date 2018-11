Juventus, Chiellini: “Non ricordo di aver subito una rimonta del genere in casa”

Dopo la beffa subita questa sera da parte del Manchester United, con tanto di sfottò da parte di José Mourinho a fine gara, Giorgio Chiellini, capitano dei bianconeri, ha parlato della disfatta dei suoi, cercando di dare coraggio per le prossime partite e ricordando allo stesso tempo che rimonte del genere in casa non sono mai accadute.

Ecco le parole del capitano bianconero tramite il suo profilo Twitter: “Una sconfitta che ci servirà per il nostro percorso, per ripartire ed arrivare oltre i nostri limiti”. Un modo per dare coraggio ai propri tifosi, che certamente non avranno preso bene questo risultato.