Juventus, Cuadrado: “Gli errori di questa sera non devono mai più ripetersi”

La Juventus questa sera ha visto scivolare via una possibile vittoria contro il Manchester United, che è riuscito a recuperare il momentaneo svantaggio dopo il capolavoro di Cristiano Ronaldo. I Red Devils sono riuscite a sfruttare le poche occasioni avute per uscire vincenti dall’Allianz Stadium.

A parlare della sconfitta bianconera ai microfoni di “Juventus tv” è stato Juan Cuadrado, che ha ribadito il concetto di compattezza di squadra già a partire dalle prossime gare, in modo da evitare altre disattenzioni gravi per il futuro:“Stavamo disputando una grande partita, abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo concretizzate, poi loro sui calci piazzati hanno realizzato i due gol. Però dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo migliorare perché sicuramente quanto accaduto stasera non dovrà più ripetersi. In Champions dobbiamo sempre mantenere l’attenzione alta perché sono i piccoli episodi che cambiano le partite. Questo match ci deve servire per crescere e menomale che è successo adesso e non ai quarti. Adesso abbiamo il tempo per recuperare e per pensare alla prossima”.