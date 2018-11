Lazio, risentimento all’adduttore per Caicedo. Stop precauzionale per Lulic

Il dottor Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel facendo il punto sugli infortunati biancocelesti: “Felipe Caicedo durante il riscaldamento svolto nella rifinitura di oggi, ha avuto un risentimento all’adduttore della coscia sinistra. Essendo stato il fastidio in prossimità della partita, abbiamo fermato l’attaccante ecuadoriano e valuteremo il suo problema nelle prossime ore. Nel corso della sfida di questa sera, invece, abbiamo registrato ottimi riscontri da Riza Durmisi e Valon Berisha: per quanto riguarda il danese, è stato svolto un ottimo lavoro da parte dei preparatori perché il numero 14 biancoceleste ha avuto un grosso problema al gomito che gli ha impedito di prender parte alle partitelle d’allenamento. Senad Lulic è stato fermato precauzionalmente, mentre per Lucas Leiva e Milan Badelj saranno importanti le giornate di domani e sabato per valutare un loro eventuale utilizzo nella gara di domenica”.