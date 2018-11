L’Athletic Bilbao ha deciso: in vista dell’estate il primo obiettivo per l’attacco è Fernando Llorente. Lo spagnolo vedrà scadere il proprio contratto con gli Spurs in estate e nelle scorse ore aveva confessato la propria voglia di tornare a giocare in Liga. E così, dopo aver lasciato il club basco a zero (per la Juventus) nel 2013, potrebbe tornare là dove tutto è cominciato.