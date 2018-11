Juventus, le aspettative di Capello su CR7: “Contro il Milan mi aspetto una grande gara”

Fabio Capello parla a TuttoJuve.com della gara di domenica tra Juventus e Milan. “La Juventus, nonostante la sconfitta col Manchester United, arriva molto bene alla sfida di San Siro e non intravedo problemi nella squadra di Allegri – ha dichiarato Capello -. Sarà una partita interessante sotto tutti i punti di vista, i bianconeri hanno qualche giorno di riposo in più e sono i favoriti per la vittoria del match. Il Milan ha qualche giocatore che potrebbe mettere in difficoltà i campioni d’Italia, penso a Suso e ad Higuain se dovesse esser della partita, ma qui non dipenderà dal come i rossoneri potrebbero mettere in difficoltà gli avversari bensì dalla concentrazione che la Juve avrà a San Siro. Protagonisti del match? Mi aspetto il più atteso: Ronaldo”.