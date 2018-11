Manchester City, Sterling rinnova fino al 2023: “Non c’era alcuna ragione per non firmare”

Così Raheem Sterling dopo il rinnovo fino al 2023 con il Manchester City. “Sono felice di aver messo tutto a posto, sono felice di aver firmato. La mia storia qui è incredibile, dal primo minuto ho pensato la scelta fosse giusta e sono convinto di essere qui. Sono contento di come sta andando, ogni stagione vuoi far meglio: non c’era ragione per non firmare. Il mister, i giocatori, tutto è perfetto per continuare qui e per fare bene”.