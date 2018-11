Risultati Europa League, Il Milan si salva sul finale: cinquina per l’Olympiakos

Una serata ricca di numerosi match e altrettanti gol quella andata in scena in questo turno di Europa League, con il Milan che a Siviglia รจ riuscito a recuperare il momentaneo vantaggio del Betis con la rete di Suso da calcio di punizione su posizione defilata. Nello stesso girone l’Olympiakos ha rifilato una manita al Dudelange, con la classifica del girone che adesso vede gli spagnoli in testa con 8 punti, seguiti dai rossoneri e dai greci che invece sono appaiati a quota 7 in seconda posizione. Ecco i risultati di questa serata di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Arsenal-Sporting 0-0

Betis-Milan 0-0

Bourdeaux-Zenit 1-1

Celtic-Lipsia 2-1

Din. Zagabria-Tranava 3-1

Leverkusen-Zurigo 1-0

Ludogorets-AEK Lamarka 0-0

Olympiakos-Dudelange 5-1

Rosemborg-Salzburg 2-5

Slavia Praga-Copenhagen 0-0

Vorksla-Qarabag 0-1

Akhisar Belediye-Siviglia 2-3

Apollon-Francoforte 2-3

BATE-Chelasea 0-1

Dyn Kyiv-Rennes 3-1

Genk-Besiktas 1-1

Krasnodar-St. Liege 2-1

Lazio-Marsiglia 2-1

Malmo-Sarpsborg 1-1

MOL Vidi-PAOK 1-0

Rapid Vienna-Villareal 0-0

Sp. Mosca-Rangers 4-3

FC Astana-Jablonec

Fenerbahce-Anderlecht 2-0