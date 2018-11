Atalanta, Gasperini pronto per l’Inter: “Inutile fare calcoli adesso”

Il tecnico pronto per accogliere in casa i nerazzurri

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter, dodicesima giornata del campionato di Serie A: “Sarà una partita diversa dalle precedenti giocate a Bergamo, l’Inter non verrà a Bergamo a difendersi, noi giocheremo senza fare troppi calcoli anche se sarà importante riuscire a fare risultato. L’Inter è una squadra solida, forte, che ha vinto le ultime sette partite in campionato e che con Juve e Napoli sta tenendo un ritmo molto alto. Noi dobbiamo mettere in campo tutto il nostro meglio: è una partita che dà molti stimoli e anche noi veniamo da tre vittorie di fila. Vorremmo chiudere questo periodo prima della sosta con un risultato positivo”.

Sarà una bella sfida dopo tre vittorie consecutive. “Abbiamo anche bisogno di misurarci con una delle squadre più forti, per vedere come reggiamo l’impatto con questo genere di avversari. L’Inter è una squadra forte, troviamo una top del campionato italiano, lo dimostrano i risultati e la qualità del gioco: è un grande merito di Spalletti e dei giocatori. Dovremo fare qualcosa di notevole per vincere. I complimenti di Spalletti? Fanno piacere e lo ringrazio, per lui parla quello che ha fatto in tutti questi anni e anche all’Inter sta facendo qualcosa di veramente notevole all’Inter”.