Fiorentina, Simeone in crisi di gol: ultima realizzazione nel mese di settembre

Simeone ormai è diventato un caso. Il suo ultimo gol in maglia viola risale allo scorso 19 settembre, una macchina inceppata che non dà segni di risveglio. Severo il giudizio del QS-La Nazione: “Primo tempo prigioniero delle mercature, un colpo di testa su angolo di Biraghi è troppo molle per impensierire Sportiello. Nel secondo tempo in contropiede ignora Chiesa (che si lamenta). Errore grave”. Anche Firenzeviola.it boccia l’attaccante argentino: “Sul primo pallone di Veretout arriva bene al tiro trovando però la buona respinta di Sportiello. Va più o meno nello stesso modo quando l’ex portiere viola lo anticipa in uscita. Potrebbe invece giocare meglio un contropiede importante a un quarto d’ora dalla fine. Parecchie difficoltà nel tenere alta la squadra quando servirebbe”.