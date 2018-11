Lazio, Inzaghi elogia Luis Alberto: “E’ entrato in campo con i piglio giusto”

Il tecnico biancoceleste felice per il rientro del giocatore

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato anche di Luis Alberto: “L’ho visto bene nel quarto d’ora che ha fatto giovedì, è entrato con il piglio giusto e sta meglio. Per noi è importantissimo, non lascio indietro un giocatore così, siamo convinti che possa tornare sui suoi livelli. Si sta impegnando molto e vedremo se domani entrerà a gara in corso o se partirà titolare”.