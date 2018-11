Milan, pronto il rinnovo per Suso: i tifosi possono contare ancora su di lui

L’importanza di Suso per il Milan è cresciuta sempre più, anche nel corso di questa stagione. E adesso, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, il club rossonero è pronto a blindarlo con un rinnovo che possa cancellare la clausola da 38 milioni di euro. Ha messo a referto 13 giocate vincenti (gol e assist) da inizio stagione e lo merita, anche per aumentare l’ingaggio da 3 milioni a stagione che ad oggi non risulta tra i top della squadra.