Napoli, primi contatti con Hysaj per il rinnovo: possibile prolungamento fino al 2023

Prove di rinnovo per Elseid Hysaj. Stando a quanto riferito da Rai Sport, in settimana c’è stato un incontro tra il Napoli e Mario Giuffredi, agente del terzino albanese, e il clima è molto disteso. La richiesta di Hysaj è di 3 milioni d’ingaggio fino al 2023, l’intesa è vicina e il procuratore dell’ex Empoli è atteso a Roma, negli studi della Filmauro, per limare i dettagli. Da discutere della clausola