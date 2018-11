Il giocatore pronto a rimettere gli scarpini dopo la squalifica per doping

Samir Nasri è pronto a tornare in pista dopo la squalifica per doping che lo ha tenuto fuori dai campi per 18 mesi. L’ex centrocampista di Arsenal e Manchester City, che potrà giocare a partire da gennaio 2019, ha ricevuto una proposta dal West Ham, a cui però avrebbe chiesto uno stipendio di circa 6 milioni di euro. Lo riporta il Daily Mail.